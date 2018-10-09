Panaji Ganeshotsav 2018 prizes distributed

Panaji Ganeshotsav Samiti in collaboration with Shree Mahalaxmi Saunsthan Samiti and Bhartiya Sanskrutik Mandal organised various competitions during Ganeshotsav festival in Mahalaxmi Temple Hall. Prizes were distributed by treasurer of Mahalaxmi Saunsthan Samiti, Gaurish Dhond; artist Nagueshrao Sardesai; assistant engineer, Sidharth Sakhardande and Panaji Ganeshotsav members Sandeep Heble (president), Shekhar Dhume (vice president), Sahil Kamat (secretary), Uma Sakhardande and Manoj Karapurkar (coordinators).
Following are the winners:
Child art competition (sub junior)
First place: Anuj Naik
Second place: Aryan Kashyap
Third place: Ayush Kurtarkar
Child art competition (junior)
First place: Lekhraj Surlakar
Second place: Advait Mudras
Third place: Tanvi Surlakar
Consolation prizes: Vedharth Vivek Joshi, Shriharsh Borkar and Piyush Salgaonkar
Rangoli competition (junior)
First place: Ashish Rath
Second place: Sachi Kamat
Third place: Sudha Devi Byalal
Rangoli competition (ladies)
First place: Riya Rivonker
Second place: Vanita Kolhatkar
Third place: Heena Shah
Cooking competition (ladies)
First place: Ajaya Sardesai
Second place: Anushree Shah
Third place: Priyanka Gangan
Fourth place: Heena Shah
Fifth place: Anusiya Gangani
Fancy dress competition (sub junior)
First place: Srinivas Kholkar
Second place: Mrugula Sardesai
Third place: Anshika Chauhan
Fourth place: Kirtiraj Raikar
Consolation prize: Yashika Shah
Fancy dress competition (junior)
First place: Gargi Silimkhan
Second place: Advait Mudras
Third place: Teah Lotlikar
Quiz
First place: Sharath Shanbag
Second place: Madhusudan Hasbe
Third place: Pratik Bhandare and Adeep Kunkalienker
Consolation prize: Advait Mudras and Siddhant Borkar
Dance competition
First place: Laxmi Morajkar
Second place: Priyanka Gangani
Third place: Anushka Morajkar
Consolation prize: Pradnya Prabhu, Rucha Dalvi and Siddhi Bhosle
Photography competition
First place: Akshay Naik
Second place: Shamika Acharya
Third place: Pratik Bhandare
Consolation prize: Aarav Gaonkar