79 selected for National School Games swimming and diving

PANAJI: Seventy nine girls and boys have been selected to represent Goa in the 62nd National School Games in swimming and diving to be held in Rajkot (Gujarat).

The list:

U-14 Boys: Yash Gaonkar (GS Amonkar Vidya Mandir Mapusa), Ved Nagarsekar (Sharada Mandir H/S Miramar), Devsagar Kaushik (AJ De Almeida H/S Ponda), Nigel Fernanades (Vidya Vikas H/S Margao), Minesh Gobre (AJ De Almeida H/S Ponda), Shyam Signapurkar (St Britto H/S Mapusa), Akshat Jain (Sharada Mandir H/S Miramar), Johann Pinto (Don Bosco H/S Panaji), Amey Shenvi(AJ De Almeida H/S Ponda), Ivan Pereira (Don Bosco H/S Panaji), Keegan Barreto (Vidya Vikas H/S Margao), Rahul Patil (Shree Ram Mandir H/S Mapusa), Jude Deniz (Vidya Vikas H/S Margao).

U-17 Boys: Jerry D’mello (St Britto H/S Mapusa), Sharmad Raikar (The Kings School Margao), Kailash Divkar (Don Bosco H/S Panaji), Varun Jadhav (AJ De Almeida H/S Ponda), Anurag Singh (AJ De Almeida H/S Ponda), Nupoor Sirsat (AJ De Almeida H/S Ponda), Sagar Patil (Shree Ram Vid Mandir Mapusa), Sydney Clark (St Francis H/S Margao), Atharv Desai (AJ De Almeida H/S Ponda), Nathan Joseph D’lima (The Rosary H/S), Sampreet Khanolkar (St Mary’s H/S Ponda), Wenchesly Braganza (St Anthony’s H/S Margao), Noronha Nixon (St Britto H/S Mapusa).

U-19 Boys: Victor D’souza (St Xavier Mapusa), Swatej Desai (Dr K Hegdewar HSS), Viraj Gaonkar (St Xaviers HSS), Madhav S Cuncolienca (PES HSS), Manish Yadav (Govt M HSS Borda), Deepak Kumar (Govt M HSS Borda), Clavis D’costa Carlos (Loyola HSS Margao), Ishan Malvia (Akash HSS Farmagudi), Devansh Malvia (GVM’s HSS Farmagudi), Sidhanth Pilankar (Dempo HSS), David Fernandes (St Xavier Mapusa), Taran Mukherjee (Dempo HSS), Yash Gavnekar (Govt M HSS Borda), Joao Estrocio (Don Bosco HSS), Tamesh Naik (PES HSS), Gawas Amog (Smt Ctn HSS Curchorem).

U-14 Girls: Vaishnavi Halarnkar (SFX H/S Mapusa), Mehak Sheikh (Saraswat Vidyalaya Mapusa), Ratika Naik (Smt IVBD H/S Dhavali), Evanthika Pereira (Our Lady of Rosary H/S), Ankita Sharma (Dada Vaidya H/S Curti), Tanvi Nadkarni (Sharada Mandir H/S Miramar), Shrungi Bandekar (Sunshine World School), Tanisha Murgod (St Anthony’s H/S Duler), Tanvi Vaidya (Sharada Mandir H/S), Tanaya Parashar (Sharada Mandir H/S), Natasha Fernandes (Manovikas EMS Margao), Sharvi Sardesai (AJ De Almeida H/S Ponda), Ekta Mandrekar (St Anthony’s H/S Duler).

U-17 Girls: Marushka De Oliveira (Marry Immaculate Girls H/S), Sania Nadkarni (Sharada Mandir H/S Miramar), Sophie Chowgule (The Ardee World School), Shambhavi Sukhtankar (AJ De Almeida H/S Ponda), Ananya Mukherjee (Our Lady of Rosary H/S), Saachia Nathan (Lourdes Convent H/S), Devyani Sirakoji (AJ De Almeida H/S Ponda), Stephanie Furtado (Vidya Vikas H/S Margao), Kajal Tak (Our Lady Of Rosary H/S), Shimei Nathan (Lourdes Convent H/S, Vallitta Pereira (St Anns H/S Tivim), Seja Pai (AJ De Almeida H/S Ponda), Leah Afonso (Vidya Vikas H/S Margao).

U-19 Girls: Suman D Patil (Dr Ambedkar Colvale), Ataide Caroline (RMS HSS Margao), Deepshika Bhandari (The Kings School H/S Margao), Nora Vales (Carmel HSS Nuvem), Kiran Shet Narvekar (GVM’s HSS Farmagudi), Upasana Ashok Desai (Gauncar HSS Raia), Saachi Gramopadhye (GVM’s HSS Farmagudi), Leitao Niam Stacie (Rosary HSS Navelim Abigal D’costa (St Xavier’s Mapusa), Andria Fernandes (GVM’s HSS Farmagudi), Avani Khedekar (GVM’s HSS Farmagudi).